Ada’da plaj voleybolu heyecanı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi iş birliğiyle 19-22 Mayıs tarihleri arasında Kuşadası Sevgi Plajı'nda düzenlenecek Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Plaj Voleybolu Dünya Turu VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge turnuvası için geri sayım başladı. Sevgi Plajı'nda 19 Mayıs'ta eleme turnuvası ile başlayacak organizasyon 20-21-22 Mayıs tarihleri arasında Ana Tablo Turnuvası ile devam edecek ve Kuşadası Challenge şampiyonları belirlenecek. Türkiye'yi erkeklerde Hasan Hüseyin Mermer- Sefa Urlu, Necmi Ayberk Güllük-Batuhan Kuru ve Yusuf Özdemir-Mustafa Susam, kadınlarda ise Selin Yurtsever- Dilara Gedikoğlu ile Merve Çelebi- Bahanur Gökalp ikilileri temsil edecek. 2015 Dünya Şampiyonu ve 2016 Rio Olimpiyat şampiyonu Brezilya'dan Bruno Oscar Schmidt'in yanı sıra servisleriyle ünlü İtalyan oyuncu Adrian Carambula ve 2 kez olimpiyatlarda yer almış Letonyalı Samoilovs- Smedins ikilisi gibi yıldız isimler Kuşadalılara plaj voleybolu heyecanı yaşatacak.