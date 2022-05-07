Aliağa Petkim iyi bitirdi

ING Basketbol Süper Ligi normal sezonun 30. ve son hafta maçında Aliağa Petkimspor, Beşiktaş Icrypex'i 87-80 yendi. Aliağa Petkimspor ligi 9 galibiyet ve 21 yenilgiyle tamamlarken, Beşiktaş Icrypex 15 galibiyet ve 15 mağlubiyetle 10. sırada yer aldı. Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş Icrypex, ilk 5 dakikasını 17-6 önde geçtiği ilk periyodu 29-11 üstün bitirdi.

SON PERİYOT NEFESLERİ KESTİ

İkinci periyotta 19 sayılık farka (32-13) ulaşan konuk takım, son 4 dakikaya 41-29 önde girdi. Aliağa Petkimspor, rakibine sadece 1 sayı şansı verdiği son bölümde Aldridge ve Armand'ın basketleriyle aradaki farkı azaltsa da Beşiktaş Icrypex soyunma odasına 42-40 galip gitti. Üçüncü periyodun başında Aliağa Petkimspor'un 44-42 üstünlük kurduğu periyodu Beşiktaş Icrypex 65-63 önde kapattı. Son periyotta 32. dakikada Armand'la 70-69 öne geçen ev sahibi ekip, son 4 dakikasına 78-75 üstün girdiği müsabakadan 87-80 galip ayrıldı.