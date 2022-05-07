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Haberler Spor Aliağa Petkim iyi bitirdi

Aliağa Petkim iyi bitirdi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Petkimspor, gerinden geldiği maçta Beşiktaş’ı mağlup etmeyi başardı.

7.5.2022

Aliağa Petkim iyi bitirdi

ING Basketbol Süper Ligi normal sezonun 30. ve son hafta maçında Aliağa Petkimspor, Beşiktaş Icrypex'i 87-80 yendi. Aliağa Petkimspor ligi 9 galibiyet ve 21 yenilgiyle tamamlarken, Beşiktaş Icrypex 15 galibiyet ve 15 mağlubiyetle 10. sırada yer aldı. Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş Icrypex, ilk 5 dakikasını 17-6 önde geçtiği ilk periyodu 29-11 üstün bitirdi.

SON PERİYOT NEFESLERİ KESTİ
İkinci periyotta 19 sayılık farka (32-13) ulaşan konuk takım, son 4 dakikaya 41-29 önde girdi. Aliağa Petkimspor, rakibine sadece 1 sayı şansı verdiği son bölümde Aldridge ve Armand'ın basketleriyle aradaki farkı azaltsa da Beşiktaş Icrypex soyunma odasına 42-40 galip gitti. Üçüncü periyodun başında Aliağa Petkimspor'un 44-42 üstünlük kurduğu periyodu Beşiktaş Icrypex 65-63 önde kapattı. Son periyotta 32. dakikada Armand'la 70-69 öne geçen ev sahibi ekip, son 4 dakikasına 78-75 üstün girdiği müsabakadan 87-80 galip ayrıldı.

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