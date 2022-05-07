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Haberler Spor Deplasman gideri için arabasını satıyor!

Deplasman gideri için arabasını satıyor!

Adana Gençlerbirliği’nin başkanı Haluk Güner Köktürk takımın Türkiye Şampiyonası’na gitmesi için harekete geçti, otomobilini satışa çıkardı

7.5.2022

Deplasman gideri için arabasını satıyor!

ADANA amatörünün mihenk taşlarından, Türkiye'de birçok takıma futbolcu vermiş ve üst düzey futbolcular yetiştiren Adana Gençlerbirliği Kulübü'nün Başkanı Haluk Güner Köktürk, Nevşehir'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonluğu maçlarına gidebilmek için ADS plakalı arabasını satışa çıkardı.

Kendi sosyal medya hesabında arabasının fotoğrafını da paylaşan Köktürk, "Satacak tek malım bu araç. Banka kredi vermedi, belediyeler yardım yapamıyormuş, sporcularımız dışında yardım eden de olmadı. Gençler bana inandı, onların geleceği için tek çıkış bu" dedi. Eski bir futbolcusunun dışında kimseden destek alamadığını belirten başkan Köktürk, arabasını satarak gençleri bu şampiyonaya götüreceğini söyledi.

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