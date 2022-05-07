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Haberler Spor İkinci Lig’de son mesai

İkinci Lig’de son mesai

7.5.2022

İkinci Lig’de son mesai

TFF 2. Lig'de Ege ekipleri bugün son karşılaşmalarını oynayacak. Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor, deplasmanda Şanlıurfaspor'la karşı karşıya gelecek. Uşakspor, deplasmanda Pazarspor'la kozlarını paylaşacak. Kırmızı Grup'ta Somaspor evinde İnegölspor'la karşılaşıp sezonu tamamlayacak. Geçen hafta evinde Serik Belediyespor'a 2-1 kaybedip matematiksel olarak resmen küme düşen Turgutluspor ise deplasmanda sonuncu Kahramanmaraşspor'un rakibi olacak. Play- Off oynamayı haftalar önce garantileyen Bodrumspor, normal sezonun son maçında evinde Adıyaman Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Tüm maçlar saat 15.00'te başlayacak.

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