Kızılcabölük’ün kader günü

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son haftaya düşme hattında giren Kızılcabölükspor, evinde Alagöz Holding Iğdır FK'yı 9 sezondur yer aldığı profesyonel kategoriye tutunma hedefiyle ağırlayacak. Denizli temsilcisi, Doğan Seyfi Atlı Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak mücadeleyi kazanamazsa amatör lige düşecek. Maçı hakem Burak Taşkınsoy yönetecek. 4 takımın veda edeceği grupta 34 puanla 17. sırada yer alan Kızılcabölük'ün lige tutunması için zirve takipçisi Iğdır FK'yı yenerken, 35 puandaki Darıca Gençlerbirliği'nin aynı saatte evinde Kalecik FK'yı mağlup edememesi, ikili averajla gerisinde olduğu kendisiyle aynı puandaki Çarşambaspor'un da kazanamaması şart. 36 puandaki Malatya Yeşilyurt Belediyespor ise son haftayı bay takım olarak geçecek. Kızılcabölük kazanır, Darıca Gençlerbirliği ve Çarşambaspor da galip gelemezse ligde kalan takım olacak.