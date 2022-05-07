Merkezefendi kurtuldu

ING Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve normal sezonun son haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, normal süresi 90-90 eşitlikle sona eren mücadelenin uzatmalarında Bahçeşehir Koleji'ne 101-95 mağlup oldu. Denizli temsilcisi, Semt77 Yalovaspor'un da Anadolu Efes'e mağlup olması nedeniyle kümede kalmayı başardı.

NEFESLERİ KESEN KARŞILAŞMA

İlk senesinde son maçta da olsa ligde kalmayı başaran Merkezefendi Basket'te basketbolcular karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşadı. Nefesleri kesen maçta ev sahibi takım ilk periyodu 26-16 önde kapatırken, Merkezefendi devreye 46-45 önde girdi. Bahçeşehir son bölüme 68-66 önde girerken normal süre 90-90 eşitlikle kapandı. Uzatma bölümünde daha az hata yapan ev sahibi ekip maçı 101-95 kazandı.