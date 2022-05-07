Ziraat coşkusu

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off final serisinde Halkbank karşısında 3 maçı da kazanan ve üst üste ikinci kez şampiyon olan Ziraat Bankkart'ta büyük sevinç yaşanıyor. Ekibin baş antrenörü Mustafa Kavaz, çok mutlu olduklarını, oyuncularının bu şampiyonluk için yüreklerini ortaya koyduklarını belirterek "Ne diyebilirim ki bütün her şey onların, bravo tebrik ediyorum, çok güzel duygular içerisindeyim. Herkese teşekkür ediyorum. Geçen sene yardımcı antrenördüm, bu sene Allah başantrenör olarak şampiyonluğu nasip etti." dedi. Karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçilen Ziraat Bankkart'ın kaptanı Arslan Ekşi de "Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum, Ziraat Bankkart'ta ikinci şampiyonluğum ama toplamda 15. şampiyonluğum. Buraya geldiğim için, bu kulübün değerini anladığım için çok mutluyum. İnşallah seneye Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi bir kadroyla, daha güçlü bir kadroyla daha yukarıları hedefliyoruz. Başkanımızdan sözünü aldık, inşallah bunu devam ettireceğiz." dedi.