Alanya’dan kritik 3 puan

SÜPER Lig'in 36'ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor, Adana Demirspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek Avrupa hedefi için kirik bir 3 puan aldı. 20. dakikada Candeias, ceza sahası içerisine pasını verdi. Topu uzaklaştırmak için hamle yapan Tayyip, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 0-1. 32'de Belhanda'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. 76'da Efkan'ın pasında, Eduardo penaltı noktasında topu düzelterek vurdu. Savunmadan dönen topu tekrar alan Efkan, sağ çaprazdaki Emre'ye verdi. Emre'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2. Alanyaspor mücadeleyi 2-1 kazandı.

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