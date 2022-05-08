Bandırma derbide üç puanın peşinde

Spor Toto Birinci Lig'in 35. haftasında haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Balıkesirspor, Ege derbisinde sahasında daha önce Play-Off oynamayı garantileyen Bandırmaspor'u konuk edecek. Derbi Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. İki takım arasında ilk yarıda Bandırma'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 3-0 galip tamamlamıştı. Balıkesir'in karşılaşmaya Yasin, Alperen, Sedat, Ayberk, Batuhan, Bilalli, Hüseyin, Hasan Can, Güney, Bedirhan ve Berk 11'yle çıkması bekleniyor. Konuk ekip Bandırma'nın ise Gökhan, Cüneyt, Lokman, Alpay, Süleyman, Mehmet, Landel, Bentley, Abdullah, Beykan ve Caner ile maça çıkması bekleniyor.

DİĞER