Buca’ya yetmedi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Bucaspor 1928, Tarsus İdmanyurdu'nu konuk ettiği kritik karşılaşmayı 2-0 kazanmasına rağmen hedefine ulaşamadı. İzmir ekibi, rakibi Isparta 32 Spor'un deplasmanda Zonguldak Kömürspor'u 3-0 yenmesinin ardından Play-Off biletini kapamadı. 4'te Berke'nin ortasında Tunç Murat'ın volesini kaleci son anda kornere çeldi. 8'de yine Berke'nin sağdan ortasında Tunç Murat yine vole denedi, top direğin yanından auta gitti. 28'de Tunç Murat'ın pasında ceza sahası içinde Mehmet Fuat'ın şutu kalecide kaldı. 31'de savunmadan seken topu önünde bulan Enes'in sert şutu kaleyi bulmadı.

TUNÇ MURAT GÖZ DOLDURDU

45+1'de Berke'nin ortasında gelişine vuran Tunç'un şutu direkten döndü. 62'de savunmanın kaptırdığı topu alan Mehmet Fuat'ın pasında Berke düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 76'da ani gelişen konuk ekip atağında Batuhan'ın şutu etkisiz kaldı. 81'de ceza sahası dışından Cengiz'in çok sert şutu üstten az farkla auta gitti. 83'te Alper Kadir'in sağdan ortasında Tunç bekletmeden vurdu, kaleci Abdülaziz yine başarılıydı. 90+4'te kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Tunç Murat, maçın skorunu belirledi: 2-0. ■ BERKE ÖZBAY

TARAFTARLAR DESTEK VERDİ

Bucaspor 1928 taraftarı ligin son maçı olan kritik Tarsus İdmanyurdu ile oynanan karşılaşmada takımını yalnız bırakmadı. 12 numara, maçın başlama düdüğüyle birlikte sarı-lacivertli oyuncuları yaptıkları tezahüratlarla desteklerken, İzmir temsilcisinin altyapı takımları da ağabeylerini tribünden ateşlemek için ellerinden geleni yaptı.

CİHAN ERDİL'DEN DÖRT DEĞİŞİKLİK

BUCASPOR 1928 Teknik Direktörü Cihan Erdil, Tarsus İdmanyurdu'nu konuk ettikleri maçta kadroda dört değişiklik yaptı. Erdil, geçen hafta 24Erzincanspor'a karşı sahaya sürdüğü ilk 11'de Mustafa Seyhan'ın yerine Mehmet Fuat'a, Cuma'nın yerine Abdullah'a, Gökhan'ın yerine Yalçın Eycan'a, Yusuf'un yerine ise Tunç Murat'a görev verdi. Savunmada Onur-Yalçın ikilisi forma giyerken, orta alanda Saruhan, Abdullah ve Metin oynadı. Genç teknik adam, hücum hattında sakatlığını atlatan Mehmet Fuat'a ilk 11'de görev verirken, kırmızı kart cezasını tamamlayan Tunç Murat da kadrodaki yerini aldı.2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun son haftasında Tarsus İdmanyurdu'nu ağırlayan Bucaspor 1928, rakibini 2-0 yenmesine rağmen Play-Off vizesi alamadı. Rakipleri Isparta 32 Spor ve Anagold 24Erzincanspor'un kazanmasıyla ilk 5 dışında kalan ve kahrolan sarı-lacivertliler, büyük üzüntü yaşadı.

MINI YORUM/ BERKE ÖZBAY

Kendi kaderini kendin çizeceksin

BUCASPOR 1928 sezonun son maçında konuk ettiği Tarsus'u yense de ligi hedeflediği Play-Off'a ulaşamadan tamamladı. Tolga Doğantez döneminde yaşanan sancıların ardından Cihan Erdil'in takımın başına geçmesiyle ivme yakalayan İzmir ekibi, son maçlarda aldığı talihsiz sonuçlarla binbir güçlükle girdiği Play-Off potasından çıkmıştı. Ligin son maçında ise sahaya rakiplerinin alacağı sonuçlara bakarak çıkan Fırtına, bu maçlardan da umduğunu bulamadı ve hayallerini başka bir bahara erteledi. Maça gelince; Buca yine topun hakimiyetini alarak pozisyon anlamında üretken bir görüntü verse de sonuca gitmekte zorlandı. Sarı-lacivertli futbolcular birçok gol fırsatını cömertçe harcadı. Ancak Play- Off hedefine ulaşmış Tarsus da İzmir temsilcisini fazla zorlamadı. Mersin ekibi bu maçı değil, Play-Off'ta oynayacağı maçı düşündü. Sonuç olarak Bucaspor 1928 taraftarının önünde sezonu galibiyetle tamamlasa da istediğini alamadı. Kaderini başkalarının ellerine bıraktı ve hedefi tutturamadı. Artık gelecek sezona bakma zamanı geldi.