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Egeliler için kritik pazar

Spor Toto Birinci Lig’de kümede kalma savaşı veren Egeliler zorlu maçlara çıkacak. Denizlispor, ateş hattından çıkmak isteyen Menemenspor'u konuk edecek. Altınordu ise deplasmanda düşme hattında yer alan Kocaelispor'a konuk olacak. Tüm müsabakalar saat 16.00'da başlayacak

8.5.2022

Egeliler için kritik pazar

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Ege ekipleri bugün birbirinden zor karşılaşmalara çıkacak. İki Ege ekibi Altaş Denizlispor ve Nasadoge Menemenspor bugün derbide karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Hüseyin Göçek düdük çalacak. Ev sahibi Denizlispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, karşılaşmayı kazanıp büyük avantaj yakalamak istediklerini söyledi. Menemenspor'un çalıştırıcısı Recep Yazıcı çok zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını ancak sahadan galibiyetle ayrılacaklarına inandığını söyledi.

HATA YAPMAK İSTEMİYOR
Geçen haftayı bay geçiren ve düşme hattıyla arasındaki puan farkı 1'e inen Altınordu ise en yakın takipçisi Kocaelispor'a konuk olacak. Kocaeli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Ali Palabıyık düdük çalacak. Ligde 41 puanla 15'inci sırada yer alan kırmızı-lacivertli İzmir temsilcisi, bir alt basamağında yer alan 40 puanlı Kocaelispor'u yenerek korkulu rüya görmek istemiyor.

ÖNEMLİ EKSİKLER VAR
DENİZLİSPOR'DA kart cezalıları Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar ve Özer Özdemir mücadelede forma giyemeyecek. Assiati ve Hakan Çinemre'nin cezaları sona ererken, Hakan'ın hafif bir sakatlığının olduğu ve durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi. Öte yandan karşılaşmanın bilet fiyatları Loca önü 50, B-D üst 30, A-E üst 20, A-E alt 15 ve maraton 10 TL olarak satışa çıktı.

ALTINORDU'YU SEVİNDİREN HABER GELDİ
KIRMIZI-LACİVERTLİLERDE hafif sakatlıkları bulunan Ahmet İlhan Özek ile Hüsamettin'in forma giyebileceği bildirildi. Altınordu'nun çıkışında büyük pay sahibi olan Ahmet İlhan'ın geri dönmesi teknik heyeti sevindirdi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, zorlu deplasmanda 3 puan hedefiyle mücadele edeceklerini vurguladı.

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