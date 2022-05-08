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Haberler Spor Manisa’nın kupa günü

Manisa’nın kupa günü

TBL’nin son haftasında Konyaspor’a konuk olan yeşil-beyazlılar, 17.00’deki maç sonunda törenle coşku yaşayacak

8.5.2022

Manisa’nın kupa günü

Türkiye Basketbol Erkekler 1. Ligi'nde (TBL) geçen hafta Balıkesir BŞB'yi yenerek şampiyonluğunu ilan eden ve tarihi bir zafer elde eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, kupasına bugün kavuşuyor. TBL'de 30. hafta mücadelesinde saat 17.00'de Beysu Konyaspor Basketbol'a konuk olacak yeşilbeyazlılar, bu karşılaşmanın sonunda Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda törenle şampiyonluk kupasını alacak. Manisa BŞB kupasını, TBF Yönetim Kurulu Üyesi ve TBL Altyapılardan Sorumlu Yöneticisi Alper Arıkoğlu'nun elinden alacak.

KENTTE YARIN TUR ATACAKLAR
Sezona Federasyon Kupası'nı kazanarak başlayan ve çifte kupayı müzesine götürecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Baketbol Takımı, Konya dönüşü yarın kentte tur atacak. Üstü açık otobüsle kenti gezecek olan yeşil-beyazlı kafile, Manisa şehriyle coşkusunu paylaşacak, tarihi başarı taraftarlarla yaşanacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de yeşilbeyaz coşkuya ortak olacak. ■ ÜMİT YÖNEY

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