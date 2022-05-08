Merkezefendi’de kurtuluş sevinci

ING Basketbol Süper Ligi'nin son haftasında Bahçeşehir Koleji'ne uzatmada 101-95 yenilmesine rağmen, Anadolu Efes'in Semt77 Yalovaspor'u mağlup etmesiyle lige tutunan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te kurtuluş sevinci yaşanıyor. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği devler arenasında yer alan ve kümede kalan yeşil-siyahlılar, oynadığı 30 maçta 8 galibiyet, 22 mağlubiyet elde etti, 38 puanla düşme potasının bir basamak üzerinde sezona 14. sırada tamamladı.

'İLK YILIMIZDA BAŞARDIK'

Başantrenör Zafer Aktaş, "Özellikle maçtan önce bizim için bir kaç şey söylemek istiyorum. Geçen sene Yukatel Merkezefendi ailesine geldiğimde TBL'de 13. sıradaydık. Oradan takımımızı Süper Lig'e taşıdık. Öncelikle hedeflerimizden bir tanesi de Süper Lig'de ilk senemizde kalıcı olmayı başarmaktı. Bunu başardık. Ben önce tüm ekibimi sonra da tüm oyuncularımı canı gönülden kutluyorum. Bahçeşehir Koleji önünde de çok güzel bir mücadele ortaya koydular. Bzi destekleyen tüm Denizli halkına, yöneticilerimize, Merkezefendi Belediyesi'ne, sponsorumuz Yukatel ailesine ve yönetim kurulyu başkanı Yusuf Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.