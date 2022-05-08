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Haberler Spor Milas Belediyespor Gürgen ile devam

Milas Belediyespor Gürgen ile devam

8.5.2022

Milas Belediyespor Gürgen ile devam
ALPASLAN Endüstri Erkekler 1. Ligi'nde kümede kalmayı son hafta garantileyen ve sezonu 10. sırada tamamlayan Milas Belediyespor, başantrenör Mehmet Akif Gürgen ile sözleşme yeniledi. Sezon ortasında AXA Sigorta Efeler Ligi ekibi Yeni Kızıltepe SK ile yollarını ayıran 45 yaşındaki başantrenör, ardından Milas Belediyespor ile sözleşme imzalamıştı. 1920 Maraş Spor ile antrenörlük kariyerine başlayan Gürgen; Solhan Spor, Haliliye Belediye ve Yeni Kızıltepe takımlarını çalıştırmıştı. Gürgen'le yola devam eden Milas Belediyespor, yeni sezonda Play-Off hedefine ulaşmayı amaçlıyor.
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