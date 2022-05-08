Muğla Atletik son anda

KADINLAR 3. Lig F Grubu'nda son haftaya lider giren Muğla Atletikspor, 2-0 geriye düştüğü maçta takipçisi Uşak 64 Belediye Gençlik Spor'la yenişemedi, normal sezonu zirvede tamamladı: 2-2. Maça konuk takım hızlı başladı. 22. dakikada Begüm'ün golü Uşak 64 Belediye'yi öne geçirdi: 0-1. Uşak temsilcisi, 45. dakikada yine Begüm'ün golüyle farkı ikiye çıkardı: 0-2. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci devreye Muğla Atletik hızlı başladı. 49. dakikada Sevinç durumu 2-1'e taşıdı. Irmak ve İlayda ile çok sayıda net pozisyonu değerlendiremeyen Muğla ekibi, aradığı beraberlik golünü 87'de buldu. Bu dakikada sağdan ceza sahasına giren Irmak, ileri çıkan kaleci Kardelen'in sağından topu köşeye gönderdi ve maçın skorunu belirledi: 2-2. Bu sonuçla Muğla Atletikspor 23 puanla birinci, Uşak 64 Belediye Gençlik 22 puanla ikinci sırada yer aldı. ■ ADEM ÜLKER