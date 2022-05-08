Nazilli’den kötü veda

Siyah-beyazlı ekip, sezonun son maçında gençlerle sahaya çıktı, Şanlıurfaspor’a deplasmanda mağlup olarak ligi puansız kapattı
8.5.2022
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2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'u ıskalayan Nazilli Belediyespor, sezonun son maçında gençlerle çıktığı Şanlıurfaspor deplasmanında 3-1 mağlup oldu, sezonu puansız kapattı. 41. dakikada Ferhan'ın pasıyla kale önünde topla bulaşan Sinan, kafa vuruşuyla topu filelerle buluştu: 1-0. 46. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Taner sert vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0. 75. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı kullanan Sinan topu ağlara buluşturdu: 3-0. 83. dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Ahmet güzel bir kafa vuruşla meşin yuvarlağı filelerle yolladı: 3-1.