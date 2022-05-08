Ne yaptın Bodrum

2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off oynamayı haftalar önce garantileyen Bodrumspor, sezonun son haftasında konuk ettiği Adıyaman Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu, 1461 Trabzon'un Ankaraspor'a takıldığı hafta ikinci sırada bitirme şansını geri tepti. Bodrumspor, tutuk başladığı mücadelenin 32. dakikasında golü kalesinde gördü. Kümede kalmayı geçen hafta garantileyen Adıyaman FK, bu dakikada Hüseyin'in golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Vasatın üstüne çıkamayan ve gol pozisyonu üretemeyen Bodrumspor, soyunma odasına mağlup gitti. İkinci yarıda baskılı oynasa da hücumda bir türlü pozisyon bulamayan yeşil-beyazlılar, 52. dakikada İbrahim'in golüyle skorun 2-0'a gelmesine engel olamadı.

BURHAN'IN GOLÜ YETMEDİ

Bodrumspor'a mücadelenin 63. dakikasında Burhan'ın attığı gol puan için yeterli olmadı: 1-2. Bu dakikadan sonra Muğla temsilcisinin beraberlik arayışları sonuç vermedi. Bodrumspor bu sonuçla sezonu üçüncü bitirdi ve Play-Off'ta Sivas Belediyespor'un rakibi oldu. ■ ADEM ÜLKER