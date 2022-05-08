Paşa geç açıldı

Kasımpaşa , deplasmanda Sivas ’ı Eren, Eysseric ve Doğucan ’ın golleriyle yendi

SÜPER Lig'de ikinci yarının flaş ekibi Kasımpaşa, deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. 28. dakikada Kerem'in vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti. 58'de Hajradinovic'in sağ köşeye vurduğu şutu direkten döndü. Dönen topu Eren tamamladı: 0-1. 73'te Valentin Eysseric'in ceza sahası dışından serbest vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2. 77'de topla buluşan Umut Bozok'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-3. 90+3'te topla buluşan Jorge Felix'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-3. karşılaşma 3-1 sona erdi.