Pınar KSK nihayet

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son hafta maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Darüşşafaka'yı 84-80 yendi. Play-Off çemberinde olan iki takım için de sıralama maçı oynandı. Ev sahibi avantajı iyi kullanarak maça başlayan Darüşşafaka ilk çeyreği 21-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte etkisini gösteren Kaf-Kaf, soyunma odasına 46-37 üstün girdi.

SON ANLAR NEFES KESTİ

3. çeyrekte farkı açan İzmir ekibi karşısında direnen Darüşşafaka 11 sayı farkla geride girdiği son çeyrekte rakibini hücumda etkisiz hale getirdi. Kendisi 20 sayı kaydederken Karşıyaka'ya 13 sayı atma şansı tanıyarak skora ortak oldu. Maçın son bir dakikasına 78-82 girildi. Kritik anlarda Can Korkmaz'dan gelen basketler Karşıyaka'ya nefes aldırırken serbest atış çizgisinden eli boş dönmeyen Michael Roll maça nokta koydu: 80-84.

PLAY-OFF'TA ANADOLU EFES İLE EŞLEŞTİ

ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri netleşti. Ligi 7. sırada bitiren Pınar Karşıyaka- Anadolu Efes ile deplasmanda oynayacak. Lider Fenerbahçe- 8. sıradaki Frutti Extra Bursaspor ile eşleşti. 3. Galatasaray Nef'in rakibi Bahçeşehir Koleji olurken, 4. sıradaki Darüşşafaka Tekfen-5. sıradaki Gaziantep Basketbol ile kapışacak. Fenerbahçe Beko-Bursaspor eşleşmesinin galibi ile Darüşşafaka Tekfen-Gaziantep Basketbol eşleşmesinin galibi, yarı finalde karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka eşleşmesinin kazananı ile Galatasaray Nef - Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin kazananı ise diğer yarı final eşleşmesini oluşturacak