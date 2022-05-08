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Haberler Spor Spor Toto 1. Lig’de Play-Off savaşı var

Spor Toto 1. Lig’de Play-Off savaşı var

8.5.2022

Spor Toto 1. Lig’de Play-Off savaşı var
Spor Toto Birinci Lig'de Süper Lig'e çıkmak için 3. bileti kapmak isteyen takımlar bugün zorlu maçlara çıkacak. Play-Off'a daha önce kalmayı garantileyen İstanbulspor, sahasında Adanaspor'u konuk edecek. Maçın hakemi Adem Cinek. Erzurumspor ise alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Müsabakayı Burak Şeker yönetecek. Play-Off yarışı veren Eyüpspor ile Tuzlaspor derbide karşılaşacak. Müsabakada Cihan Aydın düdük çalacak. Samsunspor ise düşme korkusu yaşayan Boluspor'a konuk olacak. Kritik karşılaşmada Abdülkadir Bitigen görev yapacak. Tüm müsabakalar 16.00'da başlayacak.
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