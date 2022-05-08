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Haberler Spor Yalıkavakspor’un Kastamonu kabusu

Yalıkavakspor’un Kastamonu kabusu

8.5.2022

Yalıkavakspor’un Kastamonu kabusu
HENTBOLDA Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde Yalıkavakspor, kendisine ters gelen Kastamonu Belediyesi GSK'yı çok zorladı ama finalin kapısından döndü: 30-27. Ankara THF Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyondaki ikinci yarı final maçına fırtına gibi başlayan mavi-beyazlılar, ilk yarıyı 14-13 önde tamamladı. 47. dakikada 24-24 eşitlikle tamamlandı. Bu dakikada Kastamonu'da 2 oyuncu 2 dakika cezası alınca sahada 5 kişi kaldı, ancak Yalıkavakspor bu avantajı iyi kullanamadı. Son dakika içerisinde her iki takım da goller bulunca maç 30-27 Kastamonu'nun üstünlüğü ile sona erdi. Yalıkavakspor, finalin kapısından döndü. Denizin Kızları, bugün saat 13.00'te Yenimahalle Belediyespor'la üçüncülük maçına çıkacak. Kastamonu ise saat 15.00'te finalde Konyaaltı Belediyespor'la oynayacak. ■ SERVET SARUN
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