Yalıkavakspor’un Kastamonu kabusu

HENTBOLDA Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde Yalıkavakspor, kendisine ters gelen Kastamonu Belediyesi GSK'yı çok zorladı ama finalin kapısından döndü: 30-27. Ankara THF Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyondaki ikinci yarı final maçına fırtına gibi başlayan mavi-beyazlılar, ilk yarıyı 14-13 önde tamamladı. 47. dakikada 24-24 eşitlikle tamamlandı. Bu dakikada Kastamonu'da 2 oyuncu 2 dakika cezası alınca sahada 5 kişi kaldı, ancak Yalıkavakspor bu avantajı iyi kullanamadı. Son dakika içerisinde her iki takım da goller bulunca maç 30-27 Kastamonu'nun üstünlüğü ile sona erdi. Yalıkavakspor, finalin kapısından döndü. Denizin Kızları, bugün saat 13.00'te Yenimahalle Belediyespor'la üçüncülük maçına çıkacak. Kastamonu ise saat 15.00'te finalde Konyaaltı Belediyespor'la oynayacak. ■ SERVET SARUN

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