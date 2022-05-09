Bandırmaspor Bal-Kes’i geçti

SPOR Toto 1. Lig'in 36. haftasında Balıkesir derbisinde Play-Off'a koşan Bandırmaspor, haftalar öncesinde küme düşmesi kesinleşen Balıkesirspor'u gole boğdu: 5-1. 25. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Kerim'in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1. 29'da ceza sahası içinde topla buluşan Keny, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-2. 33'te serbest vuruşta topun başına geçen Anıl şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2. 43'te Bandırmaspor penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Osmajic topu filelerle buluşturdu: 1-3. 47'de defansın arkasına sarkan Osmajic'in rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-4. 59'da Beykan'ın ceza sahasına ortasında kale önünde Osmajic meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-5. Bandırmaspor 5-1 kazanıp, 3. sıradaki yerini korudu.