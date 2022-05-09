Basketbolda Ege damgası

Potada İzmir temsilcisi Pınar Karşıyaka'nın kurulduğu günden beri gediklisi olduğu Süper Lig'de Aliağa Petkimspor, üst üste ikinci kez son haftalardaki performansıyla kümede kalmaya başardı. Denizli'nin Süper Lig'deki ilk temsilcisi olan Yukatel Merkezefendi Belediye Basket, ilk sezonunda son hafta küme düşmekten kurtuldu.

ŞAMPİYON MANİSA BŞB TAÇLANDI

Manisa Büyükşehir Belediyespor; Karşıyaka, Petkimspor ve Merkezefendi'den sonra yeni sezonda Süper Lig'de yer alacak dördüncü takım oldu. Türkiye Basketbol Ligi'nde geçen hafta evinde Balıkesir BŞB'yi yenerek şampiyonluk olarak, Manisa'nın basketbolda Süper Ligi'de yer alacak ilk takımı olmayı garantileyen yeşil-beyazlı ekip, kupasına dün kavuştu. Manisa BŞB, deplasmanda Beysu Konyaspor Basketbol'a 106-97 mağlup olduğu formalite niteliğindeki son hafta maçının bitiminde kupasını TBF Asbaşkanı Hüseyin Beşok ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Alper Arıkoğlu'ndan aldı. Manisalı basketbolcular, kupa sevincini aileleriyle kutladı. Henüz 5 yıl önce kurulup sezon başında Federasyon Kupası'nı da kazanan Manisa BŞB, Türkiye Basketbol Ligi'nde duble yapan ilk takım oldu.

BORNOVA BLD KARŞIYAKA PLAY-OFF'TA

Türkiye Basketbol Ligi'nde bu sezon Pınar Karşıyaka'yla güçlerini birleştiren Bornova Belediyesi Karşıyaka da Play-Off'a kalarak ING Basketbol Süper Ligi iddiasını sürdürdü. Ligi 30 maçta 15 galibiyet, 15 mağlubiyetle 7'nci sırada tamamlayan İzmir temsilcisi, Play-Off çeyrek finalinde Sigortam.net'le eşleşti. 3 maç üzerinden oynanacak seride ilk maç ve gerekirse son maç İstanbul'da yapılacak. Bornova, rakibini elerse yarı finalde Beysu Konyaspor-TED Kolejliler eşleşmesinin galibiyle final mücadelesi verecek.

PINAR KARŞIYAKA'NIN PROGRAMI NETLEŞTİ

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonu 7'nci sırada tamamlayıp Play-Off'a adını yazdıran Pınar Karşıyaka'nın rakibi 2'nci basamağı elde eden son şampiyon Anadolu Efes oldu. İki takım karşı karşıya geleceği çeyrek final maçlarının programı da belli oldu. Rakibine 11 Mayıs Çarşamba akşamı konuk olacak Kaf-Kaf, Anadolu Efes'i 13 Mayıs Cuma akşamı rövanşta ağırlayacak. Toplam 2 galibiyete ulaşan tarafın yarı finale çıkacağı seride gerek olması durumunda üçüncü maç da İstanbul'da olacak.

AVRUPA'DA RAKİPLER FİNALDE KARŞILAŞTI

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk hedeflediği sezonda Avrupa'ya bu yıl erken veda eden Pınar Karşıyaka'nın rakipleri finalde karşı karşıya geldi. Bu sezon Kaf-Kaf'ın yer aldığı B Grubu'ndan lider çıkan İspanyol ekibi Baxi Manresa ile temsilcimizi Play-In'de eleyen aynı ülkeden Lenovo Tenerife finalde rakip oldu. İspanya'nın ev sahipliğindeki Final Four'un finalinde Tenerife rakibini 98-87 yendi.

PETKİMLİ ARMAND ZİRVEDE

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlanırken performansıyla takımının ligde kalmasına büyük katkı yapan Aliağa Petkimsporlu Sean Armand, ortalama sayı krallığında zirvede yer aldı. Sezon ortasında geldiği takımda özellikle iç sahadaki Fenerbahçe Beko, Frutti Extra Bursaspor ve Semt77 Yalovaspor galibiyetlerinde son saniye üçlükleriyle takımını ipten alan 30 yaşındaki ABD'li guard, 15 maçta 20.53 sayı ortalaması yakaladı. Türkiye'de daha önce İstanbul BŞB, Gaziantep Basketbol ve Bahçeşehir Koleji'nde görev yapan Armand, son hafta Beşiktaş Icrypex potasına da 40 sayı göndermişti.