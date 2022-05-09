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Haberler Spor Çağlar Real’e doğru

Çağlar Real’e doğru

Premier Lig ekibi Leicester City’de görev yapan Çağlar Söyüncü’ye talip çıktı. Milli yıldızımız sezon sonu İspanyol temsilcisi Real Madrid’e gidiyor

9.5.2022

Çağlar Real’e doğru

PREMİER Lig ekibi Leicester City, Çağlar Söyüncü kararını verdi. İngiliz ekibinde önümüzdeki yaz transfer dönemi için finansman oluşturmak adına Çağlar Söyüncü'nün satılacağı belirtildi. İngiliz basınından çıkan habere göre; Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, önümüzdeki yaz bir orta saha, bir sağ kanat ve bir stoperin transfer edilmesini istiyor. İngiliz devi ise yapılacak transferler için kaynak oluşturmak adına Çağlar'ı satacak. La Liga devlerinden Real Madrid, Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü için kesenin ağzını açtı. İspanyol ekibi milli savunmacıyı kadrosuna katmak için 45 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Çağlar Söyüncü bu sezon Leicester City formasıyla 41 resmi maçın 40'ında ilk 11'de yer aldı. 25 yaşındaki milli savunmacı bu karşılaşmalarda da 1 golle takımına katkı sağladı.

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