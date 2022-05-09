F.Bahçe Opet mi? Vakıfbank mı?

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Opet, bugün VakıfBank'ı konuk edecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak. Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe Opet, bugün rakibine üstünlük kurması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Sarılacivertli takım, Sultanlar Ligi'nde son şampiyonluğunu 2016-2017 sezonunda elde etmişti. Son şampiyon VakıfBank'ın kazanması halinde ise final serisi, beşinci ve son maça uzayacak. Gerekmesi halinde serinin 5. karşılaşması, 12 Mayıs Perşembe günü VakıfBank Spor Sarayı'nda yapılacak.