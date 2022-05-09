Fransa’dan flaş Zidane iddiası

FRANSA Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, Zinedine Zidane'ın Paris Saint-Germain teknik direktörlüğüne getirileceğini ima etti. Real Madrid'deki ikinci dönemini 2020/21 sezonunun bitimiyle noktalayan Zidane bir süredir gözlerden uzakta. Teknik direktörlük kariyerinde Şampiyonlar Ligi kupasını üç kez kaldıran Fransız çalıştırıcıyla Avrupa'nın önde gelen kulüpleri ilgileniyor. L'Equipe'e konuşan federasyon başkanına, Zidane'ın Didier Deschamps'ın ardından Fransa milli takımının başına geçme ihtimali soruldu. Le Graet ise, "Zidane hayal sınırlarını aşan yeteneklere sahip olduğunu Madrid'de kanıtladı. Fransızların aklındaki isim o olabilir. Didier ile yollarımız ayrılırsa, Zidane kesinlikle seçeneklerden biri olur. Bugün için Zidane, Deschamps'ın yerine geçecek diye mem. Zidane, PSG'ye gidebilir. Fransa milli takımını çalıştırmak için boşta olmanız gerek" dedi.