Kocaeli’de yok böyle maç

SPOR Toto 1. Lig'de kendisi gibi kümede kalmaya çalışan Altınordu, öne geçtiği maçta Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldı. 45+4'te Mehmet Taş ev sahibi ekibi öne geçirdi;: 1-0. 50'de penaltıdan Ahmet İlhan eşitliği sağladı: 1-1. 65'te Recep İzmir ekibini öne geçirdi: 1-2. 86'da ilginç bir gol yaşandı. Gueye'nin şutunu Rıdvan son anda çıkardı. Hakem Ali Palabıyık'ın ofsayt gerekçesiyle endirekt serbest vuruş verdiğini düşünen Altınordu kalecisi Ali Emre topu önüne koydu. Kolovos duran topu ağlara gönderdi. Hakem de golü verdi, maç bu skorla bitti: 2-2.