Rizespor çok rahat

Süper Lig'de kümeden düşmesi kesinleşen iki ekibin mücadelesinde Çaykur Rizespor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u mağlup etti: 1-3. 7. dakikada sağ kanattan Gökhan'ın ortasında ceza sahası içinde Umar Aminu kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1. 11'de topla buluşan Yusuf'un kaleye çektiği sert şut direğe çarparak filelerle buluştu: 0-2. 45'te Osman'ın ortasında topu iyi takip eden Rahman Buğra, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-2. 64'te Phiri'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Pohjanpalo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Abdulsamed Damlu'nun solundan ağlara gitti: 1-3. Maç 3-1 sona erdi.