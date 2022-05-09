  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Rizespor çok rahat

Rizespor çok rahat

9.5.2022

Rizespor çok rahat

Süper Lig'de kümeden düşmesi kesinleşen iki ekibin mücadelesinde Çaykur Rizespor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u mağlup etti: 1-3. 7. dakikada sağ kanattan Gökhan'ın ortasında ceza sahası içinde Umar Aminu kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1. 11'de topla buluşan Yusuf'un kaleye çektiği sert şut direğe çarparak filelerle buluştu: 0-2. 45'te Osman'ın ortasında topu iyi takip eden Rahman Buğra, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-2. 64'te Phiri'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Pohjanpalo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Abdulsamed Damlu'nun solundan ağlara gitti: 1-3. Maç 3-1 sona erdi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA