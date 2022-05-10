1. Lig yangın yeri

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma yarışı iyice kızıştı. Düşmesi haftalar önce kesinleşen Balıkesirspor'un ardından diğer 3 takım son 2 haftada belli olacak. Ligde 46 puana sahip 10. sıradaki Manisa Futbol Kulübü dahil 9 takım korku tünelinin içine girdi. Henüz tehlikeyi atlatamayan Manisa ekibinin dışında Adanaspor, Denizlispor, Gençlerbirliği, Boluspor, Altınordu, Bursaspor, Kocaelispor ve Menemenspor son 180 dakikaya diken üstünde girdi. Ancak 42 puanla 15. sırada yer alan Altınordu ile altındaki diğer 3 takım ise düşme tehlikesini ensesinde en fazla hissedenler arasında yer alıyor.

KAYBEDEN TAKIM YANACAK

Denizlispor, teknik patron Mesut Bakkal yönetiminde kurtuluş ışığını yaktı. 16. sırada yer alan Bursaspor, Ümraniyespor'u gol düellosuna sahne olan maçta 3-2'lik skorla yendi, 3 puan aldı ve puanını 41 yaptı. 17. sırada yer alan Kocaelispor, 1-0 öne geçtiği Altınordu maçından 1 puanla ayrıldı. 2-2 biten maç sonrası Kocaeli ekibi 41 puana yükseldi. Son 5 maçını kazanamayan Menemenspor, Denizlispor'a 2-1 yenilirken, 38 puanda kaldı ve umutlarını azalttı, 3 puan hasretini 6 maça çıkardı. Bu sezon 4 takımın küme düşeceği 1. Lig yangın yerine döndü. ■ ŞERAFETTİN ÇIRACI

DENİZLİSPOR AVANTAJI KAPTI

Spor Toto 1. Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta evinde Menemenspor'u 2-1 yenen Altaş Denizlispor, sezon başından beri verdiği kümede kalma mücadelesinde büyük avantaj yakaladı. Puanını 45 yapıp bitime 2 maç kala ateş hattındaki Bursaspor'un 4 puan önünde yer alan Horoz rahat nefes aldı.

'BARAJ 46 PUAN'

Kalan 2 maçta Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Ümraniyespor'la deplasmanda, Play- Off oynamaya hak kazanan Erzurumspor BŞB'yle ise evinde karşı karşıya gelecek Denizlispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal camiaya düşme acısı yaşatmayacaklarını söyledi. Geldiği günden bu yana 8 galibiyet aldıklarını vurgulayan Bakkal, "Çok enteresan bir lig yaşanıyor. Puanımızı 45 yaptık ancak işi garantileyemedik. Çok zorlu maçlar oynuyoruz. Oyuncularımı kutluyorum, son dakikaya kadar hiçbir maçı bırakmayan bir takım var. Bundan sonra 1 puan mı, 3 puan mı yeter bilemiyorum. Biz iki maçımıza da talibiz. Ligin sonu geldikçe doğal olarak gerilim de artıyor. O yüzden hatalı goller de yiyeceğiz veya kırmızı kartlar da göreceğiz. Düşme barajı 46 puan olacak gibi. Avantajlıyız ama matematiksel garantilemedik" dedi. ■ SEBAHATTİN ALP

TİAGO LOPES İLAÇ GİBİ GELDİ

ALTAŞ Denizlispor'da devre arasında yuvaya dönen Portekizli sağ bek Tiago Lopes, 4-3 kazanılan kritik İstanbulspor ile 2-1'lik Menemenspor maçlarında attığı jeneriklik şık gollerle takımına 6 puan kazandırdı. Lopes, yeşil-siyahlıların Süper Lig'den düşmesi netleştikten sonra sezon bitmesini beklemeden mali sorunlar nedeniyle ayrıldı. Hiç bir takımla anlaşmayan 33 yaşındaki futbolcu, devre arasında ikna edilip geri döndü ve takıma ilaç gibi geldi. 11 maçta forma giyen Lopes, 2 gol, 2 asistlik performansıyla alkış topluyor. Lopes, Menemen maçı sonrası iki eliyle kalp işareti yaparak kale arkasındaki kameraya koştu, golü sevgilisi ve annesine hediye etti.

PRİM 30'AR BİN TL

ALTAŞ Denizlispor'da futbolcular, Ege derbisinde Menemenspor galibiyetiyle 30'ar bin TL'lik prim kazandılar. Yeşil-siyahlı yönetim, 20'şer bin TL olan galibiyet ödülünün Denizlili iş insanlarının desteğiyle 10'ar bin lira zamlı olarak 30'er bin TL olacağını açıkladı. Geçen hafta Gençlerbirliği zaferinin ödülünü futbolcuların hesaplarına yatıran yeşil-siyahlı kurmaylar, Menemenspor galibiyet primlerini de cuma günü ödeyecek ve Ümraniyespor maçı öncesi moral dopingi yapacak.