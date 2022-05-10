Ali Emre’ye teselli

SPOR Toto 1. Lig'de Kocaelispor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Altınordu'da hatalı gol yiyen kaleci Ali Emre Yanar'a takım arkadaşları sahip çıktı. Kocaelispor'un son bölümde Kolovos ile skoru 2-2'ye getiren golü kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, pozisyonun başrolündeki kaleci Ali Emre Yanar'ın maçtan sonra büyük üzüntü yaşadığı ifade edildi. Hakem Ali Palabıyık'ın 86. dakikada oyunu devam ettirdiği pozisyonda yardımcı hakem Serkan Çimen'in ofsayt bayrağına aldanarak endirekt serbest vuruş kullanmaya hazırlanan genç kaleci Ali Emre, müdahale etmediği topu rakibin filelere göndermesiyle büyük şok yaşadı.
'ÜZÜLME LİGDE KALACAĞIZ'
İTİRAZLARA rağmen gol kararını değiştiremeyen Altınordulu futbolcuların soyunma odasında Ali Emre'yi, "Merak etme , üzülme, 6 puan alıp ligde kalacağız" sözleriyle teselli ettiği bildirildi.