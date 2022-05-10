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Haberler Spor Altay Bayındır göz dolduruyor

Altay Bayındır göz dolduruyor

10.5.2022

Altay Bayındır göz dolduruyor
FENERBAHÇE'DE kaleci Altay Bayındır, sakatlığının ardından gösterdiği performansla göz dolduruyor. Süper Lig'in 11. haftasında 30 Ekim 2021'de Konyaspor ile oynanan maçta sakatlanan ve omuzundan ameliyat olan Altay Bayındır, 9 Şubat 2022 tarihinde ligin 25. haftasındaki Giresunspor mücadelesinde 102 gün sonra sahalara döndü. Bu sezon ligde 22 maçta yer alan başarılı kaleci kalesinde devleşerek rakiplerine geçit vermedi. Sakatlığının ardından sarı-lacivertli ekibin yükselişinde önemli rol oynayan Altay Bayındır, özellikle son oynanan derbi maçtaki performansıyla takımının sahadan puan alarak ayrılmasında başrolü oynadı. Öte yandan F.Bahçe'ye stoperi Kim Min Jae'den kötü haber geldi. Sarı-lacivertliler yaptığı açıklamada, sakatlığı bulunan oyuncunun ülkesi Güney Kore'de ayak bileğinden bir operasyon geçirdiğini bildirdi.
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