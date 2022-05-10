Altınordu’nun kayıp forveti

SPOR Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altınordu'nun önemli oyuncularından Ahmet Dereli, üst arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle formaya hasret kaldı. Bu sezon 8 kez rakip fileleri sarsarak takımın en skorer ikinci futbolcusu olan Ahmet Dereli, ligin 26. haftasında 21 Şubat'ta İzmir'de oynanan Bandırmaspor maçı sonrası sakatlık problemi yaşadı. Bu karşılaşmanın ardından oynanan 9 müsabakanın yalnızca 1'inde görev alan Ahmet, o maçta da 9 dakika oyunda kaldı. Lige tutunma savaşını sürdüren takım arkadaşlarına kritik süreçte katkı veremeyen 29 yaşındaki gurbetçi santrfor, 33. haftadaki Ankaragücü deplasmanında 81. dakikada oyuna girdi.

SON MAÇLARDA DA OYNAMADI

Altınordu'nun tecrübeli teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Başkent ekibi Ankaragücü karşısında formasına kavuşan ancak adalesini zorlayan Ahmet Dereli'yi en önemli gol silahlarından biri olmasına rağmen son 2 haftadaki Yılport Samsunspor (D) ve Kocaelispor (D) maçlarında riske etmedi.

İKİ SEZONDUR İZMİR'DE

ALTINORDU'NUN tecrübeli oyuncusu Ahmet Dereli, İzmir ekibine 2 sezon önce Adanaspor'dan geldi. İlk sezon 25 maçta görev yapan 29 yaşındaki futbolcu 9 gol attı bir asist yaptı. Dereli bu sezon ise 22 maçta 8 kez fileleri havalandırdı. Atılan 1 golün de asistini yaptı.