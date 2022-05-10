Basketbolda Ege damgası

Futbolda aylardır korkulan senaryonun gerçek olup İzmir temsilcileri Göztepe ve Altay'ın üçüncü kez el ele küme düşmesiyle yeni sezonda 65 senelik Süper Lig tarihinde ilk kez hiçbir takımla temsil edilmeyecek Ege, ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 4 ekiple birden mücadele edecek. Potada İzmir temsilcisi Pınar Karşıyaka'nın kurulduğu günden beri gediklisi olduğu Süper Lig'de Petkimspor, kümede kalmaya başardı. Denizli'nin Süper Lig'deki ilk temsilcisi olan Merkezefendi Belediye Basket, ilk sezonunda düşmekten kurtuldu.

MANİSA BŞB TARİH YAZDI

Manisa Büyükşehir Belediyespor; Karşıyaka, Petkimspor ve Merkezefendi'den sonra yeni sezonda Süper Lig'de yer alacak dördüncü takım oldu. Henüz 5 yıl önce kurulup sezon başında Federasyon Kupası'nı da kazanmış ve TBL'de duble yapan ilk takım olmuştu.

BORNOVA BLD KSK PLAY-OFF'TA

Türkiye Basketbol Ligi'nde bu sezon Pınar Karşıyaka'yla güçlerini birleştiren Bornova Belediyesi Karşıyaka da Play-Off'a kalarak ING Basketbol Süper Ligi iddiasını sürdürdü. Ligi 30 maçta 15 galibiyet, 15 mağlubiyetle 7. sırada tamamlayan İzmir temsilcisi, Play-Off çeyrek finalinde Sigortam.net'le eşleşti. 3 maç üzerinden oynanacak seride ilk maç ve gerekirse son maç İstanbul'da yapılacak. Bornova, rakibini elerse yarı finalde Konyaspor-TED eşleşmesinin galibiyle final için oynayacak.