Beşiktaş-F.Bahçe Sörloth savaşında

Bu sezon santrfor konusunda şanssız olan Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin, Alexander Sörloth savaşı devam ediyor. Şu anki kulübü İspanya ekibi Real Sociedad'ın opsiyonunu kullanmayı düşünmediği Kuzey'in Kralı lakaplı futbolcunun menajeri, yarın İstanbul'a gelecek. Sörloth'un, İstanbul'a gelecek olan menajerine tam yetki verdiği belirtildi. Menajerinin önce Beşiktaş'la ardından da Fenerbahçe ile temas kurması beklenirken, Leipzig'in de 8-10 milyon Euro gibi bir bonservis belirlediği biliniyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın oyuncu satışı yaparak bu bonservisi verebileceği öne sürülürken, kiralık formülünün de devreye girebileceği konuşuluyor. Bonservisi Alman temsilcisi Leipzig'de bulunan Sörloth'un, Türkiye'de oynamaya artık sıcak baktığı ve eski formuna kavuşmak için Süper Lig'e ihtiyacı olduğunu söylediği gelen haberler arasında.

41 KARŞILAŞMADA 7 GOL ATTI

Real Sociedad formasını bu sezon 41 kez giyen 26 yaşındaki Alexander Sörloth, burada da istenen düzeyde performans sergileyemedi. Norveçli oyuncu, rakip fileleri 7 kez havalandırma başarısı gösterdi. Sörloth Leipzig'de istenen performansı gösterememiş ve yedek kulübesine hapsolmuştu

VERTONGHEN SÜRPRİZİ

Beşiktaş'ta stoper arayışları sürüyor. Siyah-beyazlıların gündemine son olarak Benfica'nın 35 yaşındaki savunmacısı Jan Vertonghen geldi. Kartal, Portekiz ekibiyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan tecrübeli yıldızı cüzi bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istiyor. Sol stoperde oynayan ve üçlü savunmaya alışkın olan Vertonghen bu sezon 27 maçta forma giydi.