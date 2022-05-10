Bornova Hitab fırtınası

KADINLAR 3. Lig'de grup maçları sona ererken, Bornova Hitabspor fırtınası esti. E Grubu'nda Selçuk Çamlıkspor, Karşıyaka Beden Eğitimi ve Spor Eğitim Merkezi, Karabağlar FK, Manisa Esnaf Gençlik ve Şehzadeler 8 Eylül Spor'la mücadele eden ve sezonu 10'da 10 yaparak namağlup lider tamamlayan Bornova temsilcisi, Play-Off oynamaya hak kazandı. Bornovalı kadınlar, 10 karşılaşmada rakip filelere tam 114 gol atarak 16 grupta mücadele eden 85 takımı da solladı. Bornova Hitabspor'da Ceren Nurlu attığı 56 golle gol kralı olurken, Aysu Uçar 11, Ezgi Asla 8, Dilan Taşdemir 7, Burçin Erseçal 6, Özge Deniz Turgutoğlu 5, Nesrin Sabancı ve Nurdan Öztürker 4'er, Aysel Pasdemir ve Gülten Koncagüller 3'er, Aygül Poyraz ise 2 kez rakip ağları sarstı.

BU TAKIMDA HERKES GOL ATIYOR

KÜBRA Demir, Mizgin Türkmen, Nursel Tunç, Sibel Söğüt ve Zeynep Mestan ise takımlarına 1'er gollük katkı verdi. Ceren hedefe ulaşacaklarını söyledi. ■ BERKE ÖZBAY