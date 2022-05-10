Bursa’nın final günü

FRUTTİ Extra Bursaspor Avrupa sahnesinde parkeye şampiyonluk için çıkıyor. Yeşil-beyazlılar ,ULEB Avrupa Kupası finalinde bugün iki yıldır kupanın kıyısından dönen Virtus Segafredo Bologna'yla karşılaşacak. PalaDozza Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Final müsabakası için Bursa ve ilçelerinde dev ekranlar kurulacak.

Frutti Extra Bursaspor, çeyrek finalde Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımını 85-83, yarı finalde de Andorra ekibi MoraBanc Andorra'yı 85-68'lik skorla devirerek finale yükselmeyi başardı. Hem mental olarak hem de fiziksel olarak final maçına hazır olduklarını belirten kulüp başkanı Sezer Sezgin, "Şehrimiz ve ülkemiz adına çok gurur verici bir olay. İnşallah finalde kupayı alırız ve döndüğümüzde müthiş bir organizasyonla şehir turu atarız" diye konuştu.

HAYALİN ÖTESİNDE BİR YERDEYİZ

FRUTTİ Extra Bursaspor'un Genel Menajeri Nedim Yücel ise çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Hayalin ötesinde bir yerdeyiz. Kupayı alarak Bursa'ya dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı

KUPAYLA BURSA'YA DÖNMEYİ PLANLIYORUZ

BURSASPOR'UN ABD'li başarılı oyun kurucusu Andrew Andrews, "Finale geleceğimizi hayal etmiyorduk. Takım olarak sonuçtan ziyade süreci geçirip belli bir noktaya geldik ve bu da bizi finale götürdü. Kupayla Bursa'ya dönmeyi planlıyoruz" dedi.

TÜRK TAKIMLARI İKİ KEZ KAZANDI

TÜRKİYE, bu önemli kupayı daha önce iki kez kazanma sevinci yaşadı. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Galatasaray 2015-2016 sezonunda, David Blatt'ın başantrenörlüğündeki Darüşşafaka ise 2017-2018 sezonunda kupayı kazandı. Bursaspor, bu kupayı 3. kez Türkiye'ye getirerek, toplamda da Türk basketboluna Avrupa kupalarındaki 12. zaferi yaşatmaya çalışacak

AVRUPA LİGİ VİZESİ ALACAK

ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan takım, gelecek sezon THY Avrupa Ligi'nde yer alacak. Bursaspor, şampiyon olursa Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda gelecek sezon oynamaya hak kazanacak.