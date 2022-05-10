Düşme kalksın

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, ligden düşmenin kaldırılmasıyla alakalı olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yazılı olarak müracaat ettiklerini belirtti. Vakfın, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda Mütevelli Heyeti Toplantısını gerçekleştirdiğini belirten Ali Erten, geçtiğimiz Nisan ayında yaptıkları küme düşme kaldırılsın açıklamasını yinelediklerini belirtti.

Başkan Erten, "Bizim isteğimiz sadece İzmir kulüpleri için değil. Hiçbir kulübümüz böyle bir ricada bulunmaz ve bunu biz de kendimize yakıştırmayız. Eğer başaramadıysak ve düştüysek buna katlanırız. Ancak öyle şeylerle karşılaştık ki, inanılır gibi değil. Adil rekabet şartlarının olmadığını düşündüğümüz bir sezon yaşıyoruz. 13 hakemi neden görevden aldınız? Neden geri döndürdünüz? Sezonun bitmesini bekleyemeyecek kadar vahim olan neydi? Bu soruların cevaplarını istiyoruz. Bu soruların cevaplarını kimse duymadı. Demek ki o kadar önemli olaylar olmuş ki sezonun ortasında görevden alındılar. Bunu kimse izah edemiyor" diye konuştu.

BU İŞTE BİR TUHAFLIK VAR

Başkan Ali Erten şöyle devam etti: "Biz bu cevabın peşindeyiz. Cevapsız sorular bizi rahatsız ediyor. Futbol bir oyun ama demek ki birileri bu gözle görmüyor, tuhaflık var. Bu soruların cevaplarını aldığımız zaman bütün kulüplerimiz aslanlar gibi bir alt ligden başlar ve tekrar çıkar. Cevapsız soru kalmamalı. İstifa eden TFF ve MHK başkanlarının yerine göreve gelen başkanlar bunları cevaplamalı. Biz bu derdi kibarca dillendirip TFF'ye mektup yazdık. Bu kaostan en çok İzmir takımları etkilendi ama buna rağmen bizim müracaatımızda hiçbir kulübün adı geçmiyor."