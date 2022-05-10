Göz-Göz’e sambacı

TVF Kadınlar 1.Ligi ekiplerinden Göztepe, 1992 doğumlu Brezilyalı pasör çaprazı Maria Luisa Oliveira'yı kadrosuna kattı. 2020-2021 sezonunda Edremit Belediye Altınoluk forması giyen oyuncu, geçtiğimiz sezon Polonya Ligi ekiplerinden ve Bülent Karslıoğlu'nun baş antrenörlüğünü yaptığı Joker Swiecie takımında forma giydi. Brezilyalı oyuncu kariyerinde: Associação Joseense, Dentil/Praia Clube, BRB/Brasilia Volei, Itambe Minas ve Flamengo takımlarında forma giydi. Itambe Minas ile 1 kere Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan oyuncu, aynı forma ile Brezilya Ligi şampiyonluğu ve Brezilya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

CANSIN SURGUN DA KADROYA KATILDI

Sarı-kırmızılı İzmir temsilcisi, geçtiğimiz sezon İlbank ile Sultanlar Ligi'ne yükselme başarısı gösteren orta oyuncu Cansın Şurgun'u transfer etti. 1992 doğumlu ve 185 cm boyundaki oyuncu, daha önce Arkas, Keçiören Bld. Bağlum SK ve Nevşehir Bld. takımlarında forma giydi.