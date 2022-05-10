Güldür yüzümüzü Karşıyaka

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 30 maçta 18 galibiyet, 12 mağlubiyetle 7. sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, 2. sırayı elde eden rakibi Anadolu Efes'e bugün Play- Off çeyrek finalindeki ilk maçta konuk olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.30'da yapılacak. Toplam 2 galibiyete ulaşacak tarafın yarı finalist olacağı seride gerek olması durumunda üçüncü maç da İstanbul'da oynanacak. Karşıyaka, geçen sezon hem lig hem Euroleague'de şampiyon olan, Euroleague'de bu sezon da Final Four'a çıkan Efes'e karşı ligde normal sezonda 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.

KAZANACAĞIZ

İZMİR ekibi bu yıl normal sezonda deplasmanda 78-77 mağlup olduğu Efes'i rövanşta evinde 78-73 yenip, rakibine Türkiye Kupası'nda ise 87-64 yenildi. Antrenör Ufuk Sarıca, Play- Off'un havasının farklı olduğunu söyleyerek ilk maçta kazanıp turu evlerinde geçmek istediklerini belirtti.