Kupada Kayseri şov: 4-2

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor, öne geçtiği maçta Kayserispor'a uzatma dakikalarında yediği golle mağlup olarak elendi: 4-2. 3. dakikada Carole'nin ceza sahasında topu elle oynaması sonrasında kazanılan penaltı vuruşunu kullanan Nwakaeme, takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0. 27'de Ramazan'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada müsait pozisyondaki Mustafa bekletme- den vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti. 31'de ceza sahası önünde topla buluşan Visca'nın vuruşunu Lung güçlükle kornere çeldi. 48'de Emrah, önünü boşaltarak şutunu çekti. Savunmaya çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.

SON SÖZ EMRAH'IN

59'da Bertolacci'nin sköşe vuruşunda Hosseini'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1. 82'de Yusuf'un vuruşunda kaleci Lung topu çizgiden çıkardı. Dönen topu önünde bulan Bakasetas, takımına beraberliği getiren golü kaydetti:

2-2. 90'da Emrah'ın ceza sahası içerisinde yerde kalması sonucu kazanılan penaltı atışını kullanan Thiam, kaleci ve topu farklı köşelere gönderdi: 3-2. 90+6'da sağ kanatta topu alan Emrah, ceza sahası dışından şutunu çekti. Savunmaya çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu ve maç 4-2 sona erdi.

17. SANİYEDE PENALTI KARARI

TRABZONSPOR- KAYSERİSPOR maçının henüz 17. saniyesinde yaşanan olay izleyenleri şaşırttı. Nwakaeme'nin ortasına arka direkte yükselen Cornelius'un kafa vuruşunda top Carole'ün eline çarptı ve hakem Halil Umut Meler beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Nwakaeme, kaleci Lung'u ters köşeye yatırdı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

KARAMAN SİL BAŞTAN

KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Trabzonspor karşısında ligde son oynadıkları Gaziantep FK maçına göre 6 değişiklikle sahaya çıktı. Karaman, Kolovetsios, Gökhan, Emrah, Abdulkadir, Campanharo ve İlhan'ın yerlerine Hosseini, Ramazan, Kemen, Bertolacci, Mustafa ve Thiam'ı ilk 11'de oynattı.

AVCI'DAN KUPA KADROSU

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı, son oynanan Hatayspor maçına göre kadroda yedi değişiklik yaparak sahaya çıktı. Deneyimli teknik adam, İsmail, Serkan, Yusuf, Murat Cem, Djaniny, Berat ve Kouassi'nin yerlerine Puchacz, Dorukhan, Abdülkadir, Hamsik, Visca, Nwekaeme ve Cornelius'a ilk 11'de forma şansı verdi.

6 EKSİK VARDI

ZİRAAT Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Trabzonspor, Kayserispor deplasmanına 6 eksikle çıktı. Bordo-mavililerde Fode Koita, Jean Kouassi ve Manolis Siopis ile sakatlıkları bulunan Bruno Peres, Denswil ve Trondsen yer almadı.