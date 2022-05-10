Manisa FK’dan kötü seri

Spor Toto 1. Lig'de son haftalara Play-Off umuduyla giren Manisa Futbol Kulübü, hedefine ulaşamayıp ligde kalmayı bile tehlikeye soktu. Ankara Keçiörengücü'ne deplasmanda 2-1 yenilen siyahbeyazlılar, son 3 maçta hiç puan alamadı.

SON HAFTA BAY

Son olarak evinde Balıkesirspor'u 3-0 mağlup eden Manisa FK, ardından Kocaelispor'a 2-1, Bursaspor'a 3-1 ve Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 yenilerek alt sıralara geriledi. Matematiksel olarak küme düşme ihtimali bile bulunun Ege temsilcisi, bu hafta evinde Tuzlaspor'la oynayacak. Manisa FK, 1. Lig'in son haftasını ise bay takım olarak geçirecek. Manisa Futbol Kulübü, 15 Mayıs Pazar günü sahasında konuk edeceği Tuzlaspor'u yenerse düşme ihtimalini ortadan kaldıracak. Aksi sonuçlarda ise Manisa FK'nın kaderi rakiplerinin alacağı sonuçlara göre belli olacak. Bu sezon 4 farklı teknik adamın görev yaptığı Manisa FK, aldığı kötü sonuçların ardından geçen hafta teknik direktör Turgay Altay'ın yerine akademi direktörü Levent Bayraktar'ı getirmişti. Bayraktar, ilk maçından yenilgiyle ayrıldı.

'YAŞADIĞIMIZ ŞANSSIZLIKLAR BİZİ ETKİLEDİ'

MANİSA FK Teknik Direktörü Levent Bayraktar, "Çok kaliteli bir ekibiz. Yaşadığımız talihsizlikler ve sakatlıklar bizi bu duruma getirdi. İlerleyen süreçlerde takımın çok daha iyi yerlere geldiğini herkes görecek" dedi. Bayraktar, "Ankara'dan en az bir puanla ayrılmayı planlamıştık. Olmadı, üzgünüz. Önümüzdeki Tuzlaspor maçı bizim için çok daha büyük bir önem kazandı. Manisa FK potansiyeli çok yüksek bir kulüp. Hafta sonunda istediğimiz sonucu alarak rahat nefes alacağız" diye konuştu.