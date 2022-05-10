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Menemenspor bıçak sırtında

İzmir ekibi evinde konuk edeceği G.Birliği’ne mağlup olursa ya da berabere kalırsa lige mendil sallayacak

10.5.2022

Menemenspor bıçak sırtında

Spor Toto 1. Lig'de son olarak deplasmanda Denizlispor'a 2-1 yenilerek galibiyet hasretini 6 maça çıkarıp kümede kalma umutlarını çok azaltan Menemenspor, bu hafta kazanamazsa 3 yıldır yer aldığı lige veda edecek. Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek sarı-lacivertlilere kazanmak dahi yeterli olmayabilir. Sıralamada 38 puanla 18. basamakta bulunan Menemenspor, Gençlerbirliği'ni yenip rakipleri Altınordu ve Boluspor'un kaybetmesini bekleyecek.

MENEMEN'İN İŞİ ÇOK ZOR
Altınordu 3, Boluspor ise 1 puan dahi alsa Menemenspor'a kazanmak bile yeterli olmayacak. Sarılacivertliler rakiplerinin alacağı sonuçlara göre TFF 2. Lig'in yolunu tutatacak. Tek şansı galibiyet olan Menemenspor, Gençlerbirliği'ne yenilirse ya da rakibiyle berabere kalırsa rakiplerinin sonuçları ne olursa olsun matematiksel olarak küme düşecek. Altınordu ve Boluspor'un yenilmesi durumunda ise Menemenspor'un şansını sürdürmesi için mutlak 3 puanı alması gerekecek.

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