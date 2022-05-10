Müthiş maç Vakıfbank’ın

VOLEYBOLDA Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Opet'i deplasmanda 3-2 yenen VakıfBank, seride durumu 2-2 yaptı. Tempolu başlayan mücadelede sarı-lacivertli ekip, seti 25-23 kazandı: 1-0. Müthiş oynayan Kanarya ikinci seti 25-19 kazandı: 2-0. Üçüncü sette 18-15 öne geçen Fenerbahçe Opet, bu bölümde oyundan düştü. Haak ve Guimaraes'in etkili oyunuyla rakibi karşısında 8-0'lık seri yakalayan konuk takım, seti 25-19 alarak durumu 2-1 yaptı. Haak ve Guimaraes ile dördüncü sete de iyi başlayan sarı-siyahlılar, 10-7 öne geçerek rakibini molaya zorladı. Mola dönüşü ritmini bozmayan VakıfBank, farkı 7 sayıya kadar çıkardı: 14-7. Zehra Güneş'in üst üste üç bloğuyla skoru 23-13 yapan VakıfBank, seti de 25-14 kazanarak maça yeniden ortak oldu: 2-2. Sarı-siyahlılar, Fedorovtseva'nın topu dışarı atmasıyla tiebreak setini 16-14, maçı da 3-2 kazandı ve durumu 2-2 yaptı. Final serisinin beşinci ve son maçı perşembe günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

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