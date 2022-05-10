Nazilli’de Aktar devri

TFF 2. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da altyapı koordinatörlüğüne tecrübeli çalıştırıcı Osman Aktar getirildi. Teknik direktör Taner Öcal ile birlikte daha önce Gençlerbirliği'nde görev yapan Aktar, siyah-beyazlı kulüple 1 yıllık anlaşma imzaladı. Aktar, Yıldırım Demirören Tesisleri'nde çalışmalara başladı. Daha önce Türkiye'nin en iyi altyapısına sahip Altınordu'da koordinatörlük görevini üstlenen Aydınlı antrenör, kulüp başkanı Ünal Önal'ın katıldığı törenle mukavele imzaladı. 55 yaşındaki Osman Aktar, Aydınspor, Turgutluspor, Aydınspor 1923 ve Kuşadasıspor'da teknik adamlık görevinde bulundu.

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