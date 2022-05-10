TFF’den kripto para soruşturması

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin para atışını bir kripto para cinsi ile gerçekleştiren hakem Arda Kardeşler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada "Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Arda Kardeşler'in para atışını TFF ve MHK'nin bilgisi ve onayı olmayan bir şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır. Şiddetle karşı olduğumuz söz konusu olayla ilgili Federasyonumuz tarafından soruşturma açılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

DİĞER