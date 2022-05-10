Trabzonspor kupada final için sahnede

SPOR Toto Süper Lig'de sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor gözünü kupaya çevirdi. Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında bugün saat 20.30'da Kayserispor'un konuğu olacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Zorlu karşılaşmaya ilk maçta elde ettiği 1-0'lık galibiyetin avantajıyla çıkacak olan Karadeniz ekibi finale çıkarak 10. kez kupayı müzesine götürmek istiyor. En son 2019-2020 sezonunda Türkiye Kupası'nı müzesine getiren bordo-mavililer, 27 Ocak 2021'de Abdullah Avcı yönetiminde ise Medipol Başakşehir'i 2-1 yendiği müsabakada Süper Kupa'yı kazanmıştı. Bu kupa, Abdullah Avcı'nın bordo-mavili takımda kariyerinin ilk kupası olmuştu. Trabzonspor'un yarınki maça as kadroyla çıkması bekleniyor.

MARCELO HAREKATI BAŞLADI

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde söz sahibi olmak isteyen Trabzonspor, Real Madrid'in tecrübeli sol bek oyuncusu Marcelo'ya teklif yaptı. Transfer için tüm şartları zorlayan bordo-mavililer, İspanya'da şampiyonluk yaşayan Sambacı'da ısrarcı. Piyasa değeri 3 milyon Euro olan oyuncunun Real Madrid ile sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor. Bordo- mavili yönetim Marcelo transferi için menajeriyl görüşmelere başladı. 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için 2 milyon Euro teklif yapıldı ve cevap bekleniyor.