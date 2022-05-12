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Haberler Spor Manisa Futbol’da tek hedef galibiyet

Manisa Futbol’da tek hedef galibiyet

12.5.2022

Manisa Futbol’da tek hedef galibiyet
SPOR Toto 1. Lig'de 37. haftada 14 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Mümin Özkasap Stadı'nda Tuzlaspor ile hayati bir maça çıkacak olan Manisa Futbol kazanarak kurtuluşunu ilan etmeyi hedefliyor. Teknik sorumlu Levent Bayraktar yönetiminde hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar, tribün desteğini arkasında görmek istiyor. Passolig sahibi kadın ve 18 yaş altı taraftarların maçı ücretsiz olarak izleyebileceği açıklanırken, kapalı tribün biletleri 10 TL, kale arkası biletleri 8 TL olarak belirlendi. Teknik patron Bayraktar, "Sezonun finaline çıkacağız. Gerekeni yapacağız" dedi.
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