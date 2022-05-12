Manisaspor fırtınası

MANİSASPOR, Bölgesel Amatör Lig'e veda edip Süper Amatör Küme'ye düşerken, siyah-beyazlıların U-16 takımı il birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Hem grup maçlarını hem de Play-Off Grubu'nu namağlup olarak tamamlayan Manisaspor U-16 Akademi Takımı final maçında Akhisar Yıldırımspor'u mağlup ederek Manisa Şampiyonu oldu.Turgutlu Çıkrıkçı Stadyumu'nda karşılaştığı Akhisar Yıldırımspor karşısında 4-2'lik zafere imza atan siyah-beyazlılar, Türkiye Şampiyonası biletini kaptı. Geleceğin Manisaspor A Takımını oluşturacak olan gençler futboluyla umut verdi. ■ SERVET SARUN

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