Menemen’de aynı tablo

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalmanın hesabını yapan Menemenspor, aynı korkuyu geçen sezon da yaşadı. Üç sezondur mücadele ettiği 1. Lig'de ilk sezonunu 9. sırada tamamlayan İzmir temsilcisi, son iki yılda gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı. 2020-2021 sezonunda son iki haftaya 7 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 yenilgiyle 34 puanla ateş hattının bir basamak üzerinde giren sarı-lacivertliler, kalan haftalarda puan alamasa da takipçilerinin puan kaybıyla ligde kalmıştı.

TAM 55 GÜNDÜR KAZANAMIYOR

Bu sezon da alt sıralardan bir türlü kopamayan Menemenspor, kalan iki haftaya 8 galibiyet, 14 beraberlik ve 12 yenilgi ile 38 puan toplayarak düşme hattında 18. sırada girdi. İşini iyice zora sokan İzmir ekibi, bu kez de kalan maçlarını kazanarak rakiplerinin kayıplarını bekleyecek. Bu sezon istediği performansı bir türlü sergileyemeyen Menemen, 55 gündür de galibiyete hasret kaldı. İzmir ekibi son galibiyetini 19 Mart'ta evinde Boluspor'u 3-2 yenerek almıştı.

SON 6 MAÇTIR KAYIPLARDA

Geride kalan 6 maçta 3 puanı bir arada göremeyen Menemenspor'da kümede kalmak için ince hesaplar yapılıyor. Teknik direktör Recep Yazıcı, son iki maçlarını kazanacaklarını, rakiplerinin de kaybetmesini bekleyeceklerini söyledi. Denizlispor yenilgisinin dengelerini bozduğunu açıklayan Yazıcı, "Düştüğümüz yerden kalkmasını biliriz. Ligde kalacağız" diye konuştu.