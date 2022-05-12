  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Play-Off heyecanı

Play-Off heyecanı

2. Lig Kırmızı Grup’ta 3. sırada yer alan Bodrumspor, çeyrek fni alde Sivas Belediyespor’la kapışıyor 3. Lig 3. Grup’ta 2. sıradaki Fethiyespor, yarı finalde Ofspor’a rakip. Maçlar saat 16.00’da oynanacak

12.5.2022

Futbolda TFF 2. Lig ve 3. Lig'de gözler Play-Off 'a çevrildi. 2. Lig'de gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar, Spor Toto 1. Lig'e yükselen son takım olabilmek için mücadele edecek. Çift devreli lig müsabakaları sonunda çeyrek finali geçen takımlar gruplarında yarı finalde karşı karşıya gelecek. İki grubun yarı final eşleşmesinde tur atlayan ekipler ise finalde karşılaşacak.

ÇEYREK FİNAL İLK VE RÖVANŞ MAÇLARI BUGÜN
ve 16 Mayıs, yarı finaller 20 ve 24 Mayıs, final ise 29 Mayıs Pazar günü oynanacak. 3. Lig'de gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yarı finalde kapışacak. Her grupta ayrı yapılan final müsabakalarını kazanan 3 takım, 2. Lig'e yükselecek. Yarı final ilk maçları bugün ve yarın, rövanşları 17 ve 18 Mayıs finaller 23, 24 ve 25 Mayıs'ta oynanacak. Bodrumspor, Sivas Belediyespor ile Fethiyespor da Ofspor'la deplasmanda saat 16.00'da karşılaşıyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA