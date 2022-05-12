Play-Off heyecanı

Futbolda TFF 2. Lig ve 3. Lig'de gözler Play-Off 'a çevrildi. 2. Lig'de gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar, Spor Toto 1. Lig'e yükselen son takım olabilmek için mücadele edecek. Çift devreli lig müsabakaları sonunda çeyrek finali geçen takımlar gruplarında yarı finalde karşı karşıya gelecek. İki grubun yarı final eşleşmesinde tur atlayan ekipler ise finalde karşılaşacak.

ÇEYREK FİNAL İLK VE RÖVANŞ MAÇLARI BUGÜN

ve 16 Mayıs, yarı finaller 20 ve 24 Mayıs, final ise 29 Mayıs Pazar günü oynanacak. 3. Lig'de gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yarı finalde kapışacak. Her grupta ayrı yapılan final müsabakalarını kazanan 3 takım, 2. Lig'e yükselecek. Yarı final ilk maçları bugün ve yarın, rövanşları 17 ve 18 Mayıs finaller 23, 24 ve 25 Mayıs'ta oynanacak. Bodrumspor, Sivas Belediyespor ile Fethiyespor da Ofspor'la deplasmanda saat 16.00'da karşılaşıyor.